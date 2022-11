Izegem opent beveiligde fietsenstalling aan station

“Fietsdiefstallen zijn in de stad Izegem al jarenlang een probleem”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Al zien we de laatste jaren een dalende trend. In 2019 waren er 101 geregistreerde fietsdiefstallen, in 2020 71, in 2021 52 en dit jaar tellen we er tot vandaag 48. De coronajaren 2020 en 2021 kunnen we wel bezwaarlijk representatief noemen. Met camerabewaking en controle door de politie, waarbij soms op heterdaad dieven kunnen worden geklist, probeert de stad het aantal gestolen fietsen terug te dringen. De stationsbuurt blijft echter een doorn in het oog. Meer dan één derde van de fietsdiefstallen in de stad gebeurt vlakbij ons station.”