Izegem moet binnen de twee jaar nog honderd publieke laadpalen plaatsen

“De regering wil dat iedereen op maximum 250 meter van zijn deur een laadpaal vindt”, zegt Giel Seynaeve (Vl.Belang). “Onze stad zal daardoor in de toekomst wellicht verworden tot een labyrint aan laadpalen. Los van de bedenking dat zo’n volledige elektrisering wellicht onhaalbaar zal zijn vragen we ons af of de stad een concreet stappenplan heeft om dit te realiseren. Wij zijn alvast voorstander om die laadpalen buiten het centrum en op invalswegen te concentreren.” Groen ziet dat anders: “Bewoners uit het centrum zijn er niets mee als die palen op invalswegen staan”, meent Balder Clarys. “Je moet maken dat iedereen kan laden op de plaats waar het voertuig staat. Een stappenplan moet met de juiste insteek uitgerold worden.”

Diverse scenario’s

Dat beaamt ook mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA), die zegt dat de stad pas op 3 januari een draaiboek van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) rond de laadpalen heeft ontvangen. “Daaruit blijkt dat niet alleen een burger zo’n laadpaal kan aanvragen vlakbij zijn woning, maar een andere optie is dat we extra palen voorzien waar al een populaire paal staat. Een derde mogelijkheid is dat we Total Energies, die de aanbesteding won, laadpunten strategisch uitrolt. Wij kunnen hen wel locaties bezorgen, maar dan zullen die voor hen wel rendabel moeten zijn. We moeten nog heel wat knopen rond deze kwestie doorhakken, al zijn we ondertussen beter technisch voorbereid op een laadinfrastructuur. Momenteel installeren we op verschillende plaatsen in de stad een 400 voltnetwerk.”