Izegem legt strenge regels op voor shishabars

“Shishabars hebben in grotere steden meestal een bedenkelijke reputatie omdat er geregeld overlast is”, meent burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Daarom leggen we hen in onze stad dezelfde regels op die hier al gelden voor nachtwinkels en telecomzaken. Concreet mogen ze zich enkel vestigen in het centrum, langs de Rijksweg of tussen de Baron- en Reperstraat in Emelgem. Er moet ook minstens een halve kilometer afstand tussen twee zo’n zaken liggen. Op die manier willen we zorgen dat er genoeg spreiding is.” Vlaams Belang reageert tevreden: “Uiteraard zijn we er blij mee dat het stadsbestuur op die manier erkenning geeft aan wat wij al jaren zeggen, namelijk dat dergelijke bars niet alleen de vervreemding in de hand werken maar ook een bron zijn van problemen en verloedering”, aldus Giel Seynaeve.