Izegem legt ‘brugpark’ aan op Centrumbrug: groen scheidt fietsers en voetgangers van automobilisten

HANDBAL LIGA 2 Bernd Verbeke en Izegem 2 blijven in titelrace na zege tegen Kortessem: “Onze beste match van het seizoen”

De tweede mannenploeg van HBC Izegem heeft in Liga 2 de titelrace opnieuw spanning ingeblazen met een klinkende 35-24-zege tegen Pentagoon Kortessem. Izegem springt zo over de Limburgers naar de tweede plaats in het klassement, met een gelijk aantal punten als leider Brasschaat, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft.

7 maart