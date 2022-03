Izegem krijgt Hoppin-vervoersknooppunten

Vlaams Belang-raadslid Nathalie Dewulf stelde op de gemeenteraad voor zo’n Hoppin-punten in Izegem in te voeren. “De reiziger bepaalt dan zelf hoe die zich wil verplaatsen”, zegt ze. “Dat kan aan een bus- of treinstation zijn, maar ook aan knooppunten buiten de stad, waar je je wagen kan parkeren om over te stappen op een deelfiets of e-bike.” Mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA) zegt dat de stad al enkele locaties op het oog heeft. “Er komt zo’n Hoppin-punt aan ons treinstation in het centrum, maar het eerste gaan we uiterlijk halfweg volgend jaar in de Ambachtenstraat lanceren”, zegt ze. “Daarna volgen nog het Ter Beursplein op de Bosmolens, het Emelgemse- en Kachtemseplein en de Sint-Rafaëlswijk. “