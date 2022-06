Izegem koppelt aanleg fibernetwerk aan uitrol laagspanningsnet van 400 volt

De werken zullen gespreid over een aantal jaar, gefaseerd in clusters, worden uitgevoerd. De aanleg van het fibernetwerk gebeurt zoveel mogelijk tegelijk met de uitrol van het laagspanningsnet van 400 volt. “In een aantal buurten in Izegem hebben we op dit moment nog een 230 volt-laagspanningsnet. Vroeger was dat gangbaar, maar door het gebruik van bijvoorbeeld laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen,… is een verzwaring van het laagspanningsnet naar 400 volt nodig”, verduidelijkt schepen van openbare werken Caroline Maertens (N-VA). “Door die verzwaring van het laagspanningsnet vermijden we bijvoorbeeld ook dat omvormers van zonnepanelen uitvallen. Zo is het net klaar voor de toekomst. Door beide netwerken tegelijk uit te rollen, kunnen we de werken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en extra hinder vermijden.”