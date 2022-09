Izegem Koers strikt toppers als Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen, maar trekt weg uit centrum

IzegemWe beleven wielerhoogdagen met Remco Evenepoel die hopelijk op weg is naar eindwinst in de Vuelta, maar ook in eigen contreien maken ze zich met Izegem Koers op voor een heus volksfeest. Het wordt een editie om extra naar uit te kijken, met voor het eerst sinds lang heel wat klinkende namen aan de start. Zo zakken onder andere Mathieu Van der Poel, Yves Lampaert, Iljo Keisse en Fabio Jakobsen naar de Pekkerstad af. Al is niet iedereen tevreden dat het wielercircus een vernieuwd parcours heeft en niet meer in het centrum passeert.

Izegem draagt al sinds jaar en dag de titel van ‘koningin der kermiskoersen’ en wil die titel op donderdag 8 september alle eer aan doen. Het organiserend comité spaart alvast de kleppers niet op en heeft het strafste deelnemersveld in jaren. Quick-Step Alpha-Vinyl is goed vertegenwoordigd. Niet alleen met tweevoudig winnaar Yves Lampaert, maar ook met Europees kampioen Fabio Jakobsen, Frans kampioen Florian Sénéchal, en streekgenoten Tim Declercq, Stijn Steels en Bert Vanlerberghe. Iljo Keisse en Zdenek Stybar maken de selectie compleet. “We konden op het nippertje ook Mathieu Van der Poel en zijn broer David strikken”, glundert secretaris Pieter-Jan Debackere. “Mathieu wil met het oog op het WK wat wedstrijdritme opdoen, net als Lampaert.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Onder andere Mathieu Van Der Poel wil zijn WK voorbereiden met een deelname aan Izegem Koers, net als tweevoudig winnaar Yves Lampaert. © Photo News

Verder kunnen we Guillaume Van Keirsbulck en Julien Vermote, Eli Yserbyt en Michaël Vanthourenhout aankondigen. Hoe we zoveel grote namen aan de start kregen? Dit jaar hebben we de renners voor het eerst in eigen beheer en zonder extern managementbureau benaderd. Die persoonlijke aanpak bij de teams werkt blijkbaar zijn vruchten af.”

Weg uit het centrum

Wie de wielergoden aan het werk wil zien, kan voor het eerst een ploegvoorstelling meemaken. Daar opent om 11 uur al een Koerscafé, om 13.45 uur volgt de voorstelling. Op het domein zal ook een groot scherm staan om de wedstrijd te volgen. De koers zelf start om 14.30 uur aan het kasteeldomein. Dan volgen 18 rondes van 9,3 kilometer, goed voor in totaal 167,5 km. De aankomst is rond 18 uur aan de Gentseheerweg. Die nieuwe start betekent evenwel dat er niet langer vanop de Korenmarkt, pal in het centrum, wordt gekoerst en dat vinden sommigen toch spijtig. “Vooral voor de lokale horeca en kermis is dat een tegenvaller, want zij verliezen op die manier toch inkomsten”, meent gemeenteraadslid Kurt Grymonprez (STiP). “Door de koers uit het centrum weg te halen, verliest ze ook een deel van haar karakter, want de ziel blijft toch nog steeds de massa volk die jaarlijks opdaagt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Izegem Koers lokte vroeger een massa naar de start aan de Korenmarkt. © Archief JCR

De koers rijdt nu van de Gentseheerweg richting Roeselaarsestraat en neemt de Sasbrug alvorens het peloton door Kachtem en Emelgem rijdt, om dan via de Emelgembrug terug aan de ingang van het Blauwhuispark te geraken. “We vernamen van de stad dat er in het centrum grote werken op til zijn (de renovatie van de Centrumbrug en een brugpark in 2023 – nvdr.) en wilden eigenlijk al langer een parcours waar we een aantal jaar aan zouden kunnen vasthouden”, aldus Pieter-Jan. “Vandaar dat we nu al voor dit vernieuwd traject kozen. Op die manier zitten er ook langere stukken in, waarmee we gevaarlijke bochten zoveel mogelijk willen vermijden.”

Pop-ups

Toch moeten toeschouwers niet vrezen voor een gebrek aan sfeer langs het parcours. Op verschillende locaties zetten verenigingen drank- en eettenten op. Zo blaast David Stekelorum nieuw leven in voormalig café Abeele. Dat verdween dan wel onder de sloophamer, maar hij voorziet op dezelfde locatie een pop-up met ook animatie voor de jongsten. De Koninklijke Stadsfanfaren staan aan de Keurslager, de Mandelstappers aan Ma Campagne en de Barakke van Bert Depla komt aan de Gentseheerweg 12. De KOERSbus uit Roeselare staat ter hoogte van apotheek Loncke. Na de koers is er nog een afterparty op het Blauwhuisdomein, met muziek van de Basscats en DJ’s Koen en Stijn.

LEES OOK:

Volledig scherm Izegem Koers lokte vroeger een massa naar de start aan de Korenmarkt. © Archief JCR

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.