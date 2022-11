Izegem Kadobon voortaan ook in versie van vijf euro

“Nu komt er dus één van vijf euro bij”, legt economieschepen Lisbet Bogaert (N-VA) uit. “Op die manier zal die ook te gebruiken zijn in het Buck-e-beloningssysteem van kinderen die naar school fietsen en zo punten verzamelen. STiP onthield zich op de stemming in de raad omdat het zich niet kan vinden in een vervaldatum op de bon en omdat in het reglement staat dat een samenwerking tussen handelaar en stad stilzwijgend verlengd wordt zonder tegenbericht van die eerste. De stad zal het bedrag van niet-geïnde bonnen tenslotte investeren in andere projecten die de lokale economie ten goede komen, zoals de huur van nieuwe kerstverlichting om sfeer in het handelscentrum te brengen.