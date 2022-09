Izegem heeft voortaan ook een eigen Stekjesplekje: “Ideaal om planten met elkaar te ruilen”

“Hierin kunnen buren planten en stekjes met elkaar delen”, vertelt vrijwilliger Chantal Declercq. “We ontwierpen een handig ruilkastje dat aan De Leest zal staan. Wie een stekje, klein plantje of zaadjes op overschot heeft, labelt die en laat het achter in het kastje. Je kunt in ruil een ander stekje of plantje mee naar huis nemen. Zo hopen we de buurt samen te brengen en het enthousiasme voor planten op een duurzame en laagdrempelige wijze te verspreiden.”