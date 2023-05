Izegem gaat zwembad slopen en wil binnen vijf jaar een nieuw complex af hebben: “Afbreken en nieuwbouw zetten is de enige duurzame oplossing”

Volleyteam Lendelede in diepe rouw door plots overlijden ex-succes­coach Didier Bourgeois (66)

Volleybalteam Lendelede is in diepe rouw door het onverwacht overlijden van ex-trainer-coach Didier Bourgeois (66). Zijn zoon Grégory was er spelverdeler in de toenmalige eerste nationale. Didier Bourgeois was eerst trainer-coach van damesploegen Vlamvo Vlamertinge en Sijos Menen. Didier is donderdagavond overleden tijdens een familieuitstap in Disneyland Parijs. Hij woonde in Herseaux, vlakbij Moeskroen.