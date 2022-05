Izegem digitaliseert meer dan 115.000 historische akten

De operatie zal geleid worden door het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest. “De digitalisering van deze historische akten is belangrijk omdat er bij het raadplegen geen kans meer is op beschadiging van de originele documenten”, zegt schepen Kurt Himpe. “Het digitaliseren zorgde er ook voor dat er een virtuele leeszaal van het stadsarchief werd opgestart. Hierdoor moeten de dienst burgerlijke stand en de archiefdienst zelf minder aanvragen verwerken en kunnen geïnteresseerden van thuis uit opzoekingswerk doen. Deze digitaliseringsoperatie kost ongeveer 30.000 euro en samen met de eerste fase komen we nu in totaal op ongeveer 100.000 euro investeringen in het stadsarchief. Nooit eerder werd in Izegem zo fors geïnvesteerd in historische akten”, aldus Kurt Himpe.