Izegem daagt Menen uit tijdens het Vlaams kampioenschap tegelwippen: “Eén tegel geven we alvast cadeau”

Inspiratie­ses­sie over toekomstbe­sten­dig bouwen en renoveren

Geïnteresseerd in futureproof bouwen en renoveren? Op donderdag 20 april komt Thomas Rau naar Roeselare voor een inspiratiesessie rond het thema. Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the future’, een aanpak waarbij hij zich laat leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Hij is al jarenlang bezig met een gezonder binnenklimaat en energieleverende gebouwen, maar ook met circulair bouwen en met de verschuiving van bezit naar gebruik. Daarnaast staat hij bekend als voorloper in de internationale discussie over duurzaamheid, grondstoffenschaarste en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur. De inspiratiesessie wordt georganiseerd in Blok bij van VIVES Roeselare, langs de Wilgenstraat 32, start om 19 uur en duurt twee uur. De plaatsjes zijn beperkt, dus snel inschrijven via https://www.klimaatswitch.be/inschrijfformulier-inspiratiesessie-met-thomas-rau een must.