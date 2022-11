IVIO trakteert zijn werknemers met streekproducten

Iedereen uit de IVIO-regio kreeg de mogelijkheid een complimentje te sturen naar hun ophaalteam of recyclageparkwachters. “De burger kon dit doen via ons digitaal formulier of om de duim uit ons ‘Opgeruimd’-magazine op hun huisvuil te kleven of uit te hangen”, zegt woordvoerster Lieselot De Wulf. “Er kwamen veel leuke complimentjes en attenties binnen. Onze partners voor huis-aan-huis ophaling, Veolia en Dekeyser, werden verder getrakteerd op een heerlijke ontbijtmand bij de start van de week van het afvalteam. Onze medewerkers kregen een ecologische koeltas met lekkere producten uit de IVIO-regio: versgeperst appelsap van appels gekweekt in Ledegem, heerlijke appelbloesemhoning van een artisanale imker uit Ardooie, pralines uit Izegem, een overheerlijke worst van eigen kweek uit een hoeve in Tielt en krokante ontbijtkoekjes uit Ingelmunster.