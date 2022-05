Italiaanse leerlingen ontvangen in Izegems stadhuis

Izegem Francis en Sairung heropenen Sabaidee op nieuwe locatie

Zeven jaar nadat tearoom Sabaidee in de Krekelmotestraat de deuren sloot is de bekende horecazaak terug, maar dan op een andere locatie. Francis Hoorne en zijn Thaise echtgenote Sairung vertoefden enkele jaren in haar thuisland, keerden in 2018 terug naar ons land en nemen in het voormalig pand van Video 99 in de Roeselaarsestraat terug de draad van hun horecaleven op.

