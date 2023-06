INTERVIEW. Onthaalmoeder Kim (50) mag na overlijden baby opnieuw aan de slag: “Die kindjes zijn mijn leven. Elke dag zonder hen was een moeilijke dag”

VTI Roeselare scoort bij wedstrijd Wood Skills

VTI Roeselare is in de prijzen gevallen bij Wood Skills. Dat is een nieuw en innovatief houtproject binnen de Provincie West-Vlaanderen. De leerlingen uit alle West-Vlaamse secundaire houtscholen werden uitgedaagd om een circulair meubel te ontwikkelen van schets en CAD-tekening tot het uiteindelijke eindproduct. Adder onder het gras was dat de productie aan de CNC en de montage niet langer dan anderhalf uur in beslag mocht. De prijsuitreiking vond woensdagavond plaats bij Decospan in Menen en ging gepaard met goed nieuws voor VTI Roeselare. De school langs de Leenstraat viel twee maal in de prijzen. Met hun project ‘Quick Sense’ wonnen leerlingen van het zevende specialisatiejaar hout planning- en constructietechnieken de categorie circulariteit & duurzaamheid en de publieksprijs. Ze ontwierpen en realiseerden zelf connectoren en standaard panelen waarmee iedereen zijn eigen meubels kan creëren.