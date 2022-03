Indisch koppel start in voormalige bakkerij met frituur Sahib: “Ideale locatie om verse frietjes voor jong en oud te bakken”

EmelgemJe kon er bijna veertig jaar voor vers brood terecht, maar voortaan doet de vroegere bakkerij Vandenberghe in Emelgem dienst als frituur Sahib. Het Indische koppel Balvir Singh en Harkamal Kaur staan in voor het bereiden van het bekendste culinair erfgoed van ons land. Ze deden al heel wat ervaring op in een Gentse frituur en door in onze contreien frietjes te bakken vervullen ze een lang gekoesterde droom.

Balvir en zijn vrouw wonen al achttien jaar in ons land. “In Gent werkten we al enkele jaren mee in een frituur en leerden we de kneepjes van het vak”, zegt hij. “Vooral mijn vrouw droomde er van om met een eigen frituur te kunnen starten. Omdat we in Izegem familie hebben wonen die er al enkele nachtwinkels uitbaat zijn we drie jaar geleden naar hier verhuisd. In onze zoektocht naar een geschikt pand stootten we op de leegstaande bakkerij Vandenberghe op de hoek van de Graven- en Prinsessestraat in Emelgem. Een ideale locatie met veel passage en ook een school in de buurt. Ideaal met wat wij voor ogen hebben: verse frietjes voor jong en oud bakken.”

Wat weinigen weten is dat frieten aan een opmars bezig zijn in Indië. Zo kondigde aardappelproducent Agristo uit Wielsbeke recent nog aan dat het een vestiging in dat land zal openen. “Mensen van mijn generatie zijn dol op frietjes”, zegt Balvir. “Die zijn in mijn land dan ook al goed ingeburgerd, al smaken ze er een klein beetje anders omdat er nu nog met andere aardappelen gewerkt wordt. Wel uniek in België is dat jullie hier met enorm veel sauzen voor bij de frieten werken.” Balvir voedt hier met zijn vrouw zijn dochtertje Sahib op, naar wie hij de frituur heeft vernoemd. “Dat leek me wel een mooie extra”, zegt hij.

Harkamal en Balvir openen in de voormalige bakkerij Vandenberghe hun frituur Sahib. © Maxime Petit

De frituur zal in eerste instantie alleen ’s avonds open zijn. “Maar wel zeven dagen op zeven”, belooft Balvir. “Binnen enkele weken gaan we dan bepalen welke dag het minst druk is en dat zullen we dan als onze wekelijkse sluitingsdag nemen. Zodra het beter weer wordt willen we ook een terras zetten en ook ’s middags de deuren openen.”

Of het koppel zelf niet te veel in de verleiding zal komen om veel frietjes te eten? “We zijn het natuurlijk al gewend van in Gent”, lacht Balvir. “Ik ben ooit begonnen met werken in een tomatenserre en at in het begon ook alle dagen tomaten, maar ik ben daar vlug mee gestopt. Met frietjes is het net zo gegaan (lacht). Bovendien zijn mijn vrouw en ik vegetariër. We hebben dan ook een vegetarisch aanbod in onze zaak. Een Indische toets aan de gerechten geven zal ik niet meteen doen. Frietjes blijven tot slot Belgisch erfgoed en daar willen we niet aan raken.” Frituur Sahib is voortaan dagelijks open van 17 tot 22 uur.