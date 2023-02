Inbreker die scholen viseert riskeert fikse straf

De 37-jarige man uit Torhout werd in 2021 door de secretaresse van de het VTI in Izegem op heterdaad betrapt. Ze verwittigde meteen de politie die de man kort daarna kon arresteren langs de spoorweg. “In zijn auto vonden ze een zelfgeschreven lijst met scholen uit West-Vlaanderen en hun adres erbij”, zegt het Openbaar Ministerie. “In het VTI had hij twee cola zero’s en tien euro gestolen.” In zijn rugzak vond de politie nog enkele gestolen spullen. Eerder had hij ook ingebroken in het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem waar hij redelijk wat schade had toegebracht aan het gebouw door verschillende deuren in te trappen. De man was duidelijk te zien op de camerabeelden. Ook in een school in Oostende probeerde de man in te breken. Een verklaring voor de feiten kon de man tegen de rechter niet geven. “Het was toen net twee jaar geleden dat mijn vader was overleden en ik greep terug naar de drugs”, zei hij. “Het was chaos in mijn hoofd, ik weet dat ik moet werken aan mezelf.” Hij riskeert nu in totaal 21 maanden cel. De zaak werd voor verdere behandeling geplaatst naar 5 april.