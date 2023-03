In Izegem zwaarbewolkte ochtend en regen

Izegemse Postzegel­club blaast 50 kaarsjes uit: “Iedere zegel heeft zijn verhaal, elke verzame­laar ook”

Brieven versturen we amper nog, en dus zijn er ook minder postzegels in omloop. Dat houdt de leden van de Izegemse Postzegelclub niet tegen om hun hobby na 50 jaar nog even enthousiast te beoefenen. En zij hebben soms unieke exemplaren, waaronder de allereerste Belgische zegel uit 1849. Wat er op te zien is en welke zegels ze voor hun gouden jubileum uitbrengen, leest u hieronder.