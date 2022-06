IN BEELD. Overrompeling in Izegems openluchtzwembad op warmste dag van het jaar

“Waar we op andere dagen de temperaturen stilaan zien opbouwen en daarmee ook het aantal bezoekers telkens zien stijgen, was het nu vanaf de eerste dag een overrompeling”, beaamt Davy Grymonprez van de Izegemse sportdienst. “Buiten tikt de thermometer 32 graden aan, maar het zwembadwater is met zijn 26,5 graden toch iets frisser. We wisten dat we veel volk mochten verwachten, maar niet deze massa. Daardoor moesten we zelfs ons binnenbad sluiten omdat we anders niet genoeg redders hadden om buiten alles in de gaten te kunnen houden.” Amper een uur na openingstijd zaten er al 800 mensen in het zwembad te plonsen. “We mogen er maximum 1.400 toelaten, dus de kans bestaat dat we straks mensen moeten teleurstellen die nog staan aan te schuiven. Maar wie het eerst langs komt, krijgt het eerste plaats.”