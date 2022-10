IN BEELD. Kristof telt met griezelclowns in voortuin af naar Halloween

Roeselare Kurt Platteeuw geeft prijsdui­ven cadeau aan beginnende duivenmel­kers: “Zo sport in stand proberen houden”

De Rumbeekse duivenmelker Kurt Platteeuw (51) pakt met zijn duivenkolonie prijs na prijs. “Het was ooit anders. Maar succes of niet, het vuur brandt nog net zoals toen”, zegt Kurt. En die passie voor de sport wil hij doorgeven aan de jeugd. Daarom gaf hij honderd duiven, met een geschatte totale verkoopwaarde tussen 50.000 en 150.000 euro, weg aan kinderen en beginnende duivenmelkers. “Hun oprechte dankbaarheid is onbetaalbaar”, aldus Kurt.

24 oktober