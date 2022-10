IN BEELD. Jongeren beleven kleurrijke Dag van de Jeugdbeweging

Spaargids.be Pensioens­paar­fond­sen maken duik in 2022: wat nu?

2022 is geen goed jaar voor pensioenspaarfondsen. Sinds begin dit jaar noteren ze fors lager. Dat is geen goede zaak voor wie van plan was zijn centen binnenkort op te nemen. Hoe komt dat? En wat zijn de gevolgen? Spaargids.be zocht het uit.

19 oktober