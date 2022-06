IN BEELD. Izegemse Paterskerk verdwijnt onder de sloophamer

Begin deze week zorgde de aannemer er nog voor dat het torentje en de klok van de Paterskerk veilig naar beneden werden gehaald. Die krijgen later een plaatsje in de tuin die plaats ruimt voor de kerk. Het gebedshuis werd in 2014 reeds ontwijd, maar het duurde enkele jaren voor er duidelijkheid kwam over de toekomst van de site. Enkele jaren later kocht ‘t Pandje het gebouw op. Eerst werd onderzocht of er een nieuwe invulling aan het gebouw kon worden gegeven, maar dat is niet het geval. De achterliggende kapittelzaal blijft wel bewaard om er een polyvalente ruimte van te maken.