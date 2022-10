IN BEELD. Halloweenfanaat Kristof tovert voortuin om in griezelparadijs: “Zodra je dichterbij stapt, komen clowns in beweging”

Ingelmunster Ingelmun­ster stelt bouw nieuw Cultuur­huis uit: “Energie­kos­ten stegen met 770.000 euro per jaar”

Ingelmunster zal tegen 2024 dan toch geen nieuw Cultuurhuis in gebruik kunnen nemen. Het gemeentebestuur zet het project omwille van de energiecrisis op pauze. “Ondanks dat we er financieel stevig voorstaan, kunnen we door de stijgende energie- en bouwkosten niet anders”, aldus burgemeester Kurt Windels (De Brug - N-VA - Open Vld). Een andere ingreep is dat we de openbare lichten in Ingelmunster ’s nachts zullen doven.

21 oktober