IN BEELD. Duizendtal baasjes duikt mét hond in Izegems openluchtzwembad

Een uniek concept is het alleszins: enkel in Izegem — of in het Limburgse Heusden-Zolder — kan je één keer per jaar het water induiken met je hond. “Er was al veel enthousiasme bij eerdere edities, maar we voelden dat na de coronaperiode de goesting nog veel groter was”, zegt organisator Carine Vanlerberghe. “Bovendien liet ook het zonnetje ons niet in de steek. Het is dan ook een fantastische namiddag geworden.”