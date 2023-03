“Iets te veel wijn doorgeslikt in plaats van uit te spuwen”: rijverbod en boete voor wereldwijnkenner na botsing

4 op 10 fietsen bij preventie­ve controles in West-Vlaam­se scholen niet in orde

In 2022 was 41 procent van de gecontroleerde fietsen tijdens fietscontroles in de West-Vlaamse scholen niet in orde. Dat zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem op basis van cijfers die hij kreeg van gouverneur Carl Decaluwé.