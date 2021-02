Huisbaas (72) wil huurder (47) uit huis zetten en wordt neergestoken: “Hij had Dirk eerder al bewusteloos geslagen en de woning vernield”

VOETBAL Oud-bestuurs­lid bij FC Izegem, FC Gullegem en SK Wevelgem City Herwig Mulier onverwacht overleden

21 februari Na een wandeling in Sint-Idesbald is kinesist Herwig Mulier (78) uit Rumbeke overleden. Hulp van een ambulance en het MUG team van het AZ West Veurne konden helaas niet meer baten. Herwig Mulier was in West-Vlaamse voetbalmiddens een gekend figuur. Eerst was hij jarenlang speler, nadien bestuurslid van het verdwenen FC Izegem. Nadien engageerde Mulier zich in het bestuur van fusieploeg SK Wevelgem City en stapte later mee in het nieuwe verhaal van FC Gullegem.