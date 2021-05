‘Horrorslachthuis’ Verbist verdwijnt onder de sloophamer: “Maar het zal nog wel even duren voor er iets nieuws in de plaats komt”

Video Schokkend: Animal Rights filmt opnieuw zware dierenmis­han­de­ling in Belgisch slachthuis

13 september Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft opnieuw met verborgen camera's gruwelijke beelden gemaakt in een Belgisch slachthuis. Deze keer werd er gefilmd in een runderslachthuis in Izegem. De beelden brengen zware dierenmishandeling aan het licht. "We dienen klacht in bij de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn en eisen de directe sluiting van het slachthuis", zegt Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas. De inspectiedienst van bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is vanochtend al uitgerukt naar het slachthuis in Izegem.