Hoop rechter en vader blijken ijdel, jonge twintiger opnieuw terecht: “Liep met nep-Uzi rond en nam schietposities in.”

IzegemAmper 20 was een jongeman uit Izegem toen hij dit voorjaar 12 maanden effectieve celstraf kreeg voor het dealen van ketamine, cannabis en vloeibare drugs. De rechter oordeelde toen nog relatief mild omdat zijn eigen vader ten einde raad alarm sloeg en mogelijk een reddingsboei zou kunnen betekenen. Dat blijkt ijdele hoop want op 7 juli 2022 liep hij in de Pekkerstad rond met een nep UZI, een machinepistool. Hij daagde woensdag niet op voor dat proces.

Ondanks zijn jonge leeftijd is T.V. bij het Kortrijkse gerecht ondertussen al geen onbekende meer. Zo haalde hij in de zomer van 2020 met een mes uit naar zijn ketaminedealer. Hij was niet van plan te betalen voor een levering omdat het goedje bij een eerdere deal met wasproduct was vermengd. Het slachtoffer raakte gewond aan het voorhoofd en houdt er een litteken aan over. Het leverde V. een celstraf van 18 maanden op.

Ook toen was het zijn vader die naar de politie had gebeld omdat zoonlief met een bebloed t-shirt was thuisgekomen. De vader was door het drugsgebruik van zijn zoon ten einde raad. In zijn slaapkamer had hij een zakje wit poeder gevonden, onder het kussen vonden de agenten nog een zakje en 1.135 euro cash geld. De vader had eerder al verschillende keren kleine hoeveelheden drugs afgenomen.

Hoop

Tussen 4 september 2021 en dit voorjaar bleef V. in de cel. Op 3 september 2021 was hij op zijn werkplek in Roeselare beginnen flippen na drugsgebruik. Geschrokken collega’s en de werkgever belden de politie. Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij ook drugs verkocht, onder meer aan vrienden en klasgenoten, met de 12 maanden effectieve celstraf tot gevolg. “Ik hoop dat zijn ogen na al die maanden in de gevangenis open zullen zijn gegaan en hij zich zal herpakken”, drukte zijn vader in februari 2022 de hoop uit. “Het is nu of nooit. Gebeurt het nu niet dan is het een vogel voor de kat. Ik ben bereid hem te helpen om zijn leven na zijn vrijlating opnieuw op te bouwen. Op voorwaarde dat hij toont dat hij van de drugs af kan blijven. Op geld hoeft hij niet te rekenen. Ik zou niet willen dat hij mijn geld gebruikt om opnieuw drugs te kopen maar voor andere steun staat de deur open. Zijn allerlaatste kans. Verprutst hij het, dan hoef ik hem nooit meer te zien. Dat doet pijn aan een vaderhart ja. Ik hoop echt dat hij na zijn vrijlating het rechte pad kan inslaan. Kan gaan werken, een adres kan hebben. Makkelijk wordt het niet, dat is zeker maar als hij toont dat hij van de drugs kan afblijven, kan hij op mij rekenen.”

Denkbeeldige schietposities

Op 7 juli liep hij in Izegem echter rond met een nep-Uzi en nam hij denkbeeldige schietposities in. Hij richtte ook op gebouwen en passanten. De politie pakte hem opnieuw op en gaf hem een dagvaarding in snelrecht mee. Op het proces woensdag blonk hij uit in afwezigheid. De openbare aanklager vroeg een nieuwe celstraf van 8 maanden… Vonnis op 5 oktober.

