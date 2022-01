Hondje Azzara raakte verlamd door vuurwerk op oudejaar: “Dankzij haar rolstoeltje leeft ze weer helemaal op”

Kortrijk/Moorslede/Wevelgem/Deerlijk Van mountainbi­ken tot magisch park, komedie en zoektocht: onze weekend­tips vol kleine plezier­tjes in Zuid-West-Vlaanderen

Het ontbreekt aan grote evenementen in een periode waarin Omikron wild om zich heen grijpt. Maar ook uit kleine pleziertjes kan je groot genot halen. Dat blijkt uit onze weekendtips in Zuid-West-Vlaanderen. Sportievelingen kunnen zich uitleven op twee mountainbiketochten, in een park beleef je magische avonturen, de bekende presentator Jan Jaap van der Wal zakt met zijn nieuwste komedie naar onze regio af en in een deelgemeente van Kortrijk kan je voor het eerst deelnemen aan een nieuwe wandel-fotozoektocht.

14 januari