“Hij sloeg hen bloedneuzen en dook met meisje van 13 jaar in bed”: Izegemse loverboy (28) dwingt vier minderjarigen in prostitutie en riskeert 11 jaar cel

Ardooie Derde ongeval in vier dagen aan wegenwer­ken op E403 in Ardooie, AWV en hulpdien­sten roepen op: “Hou uw aandacht op de weg”

3 september Drie ongevallen in vier dagen, één dode, vijf gewonden, enorme materiële schade en een niet te becijferen economisch verlies door extra files door de botsingen. Dat is voorlopig de trieste balans van de werken op de E403 in Lichtervelde. “Ondanks een veel uitgebreidere signalisatie dan wettelijk verplicht”, zucht het Agentschap Wegen en Verkeer. “Meer kunnen we echt niet doen.”