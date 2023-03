Het weer wordt warmer in Izegem

Hoe een gemeen­schap uit één dorpje in Turkije 40 jaar geleden naar Meulebeke trok en er zich integreer­de: “Straks komen de nonnetjes uit Pittem op de thee”

De eerste Turkse gastarbeiders streken veertig jaar geleden in het West-Vlaamse Meulebeke neer. Aangetrokken door vacatures in onder andere een dierenlederfabriek. Sindsdien groeiden ze uit tot een kleine, maar hechte gemeenschap. Maar wie was ooit de pionier? En vanwaar kwamen ze? Wij gingen op de thee in de plaatselijke moskee en woonden de herdenking bij van vier slachtoffers van de aardbeving in Turkije.