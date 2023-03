Herstel technisch defect duurt langer dan verwacht: Izegems zwembad heropent zaterdag

't Hofland beter uitgerust voor theater- en muziekvoor­stel­lin­gen

Ardooie investeerde in een uitbreiding van de technische installatie van GC ’t Hofland. Boven het podium en in de zaal werden takels en trussen geplaatst. Zo beschikt de zaal voortaan over meer mogelijkheden om theater- en muziekvoorstellingen te organiseren. Daar wordt onmiddellijk al gebruik van gemaakt want dit schooljaar organiseert de gemeente schoolvoorstellingen voor de vier Ardooise lagere scholen. “Zo sparen de scholen busvervoer uit en kunnen de leerlingen proeven van cultuur in eigen dorp”, klinkt het.