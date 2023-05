Henk lanceert met Die Rooie een eigen wijn: “Gemaakt met de heerlijke Syrah-druif”

Team Up zoekt mentoren om werkzoeken­den met migratie­ach­ter­grond te coachen

Werk zoeken met een migratieachtergrond is vaak niet gemakkelijk. Daar wil het project Team Up van de Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO) en VDAB een handje bij helpen. Ze zoeken in de Roeselaarse regio enthousiaste vrijwilligers met een stevige kennis over een bepaalde sector. Zes maanden lang begeleiden zij een mentee in zijn of haar zoektocht naar werk. Dat doen ze door specifieke woordenschat te leren, maar ook door samen te bekijken welke jobs of stages geschikt zijn voor een van de Team Up-mentees. Zo versterken ze het professionele netwerk van hun mentee en vergroten ze hun slaagkansen op de arbeidsmarkt. Interesse? Meer info en aanmelden via www.fmdo.be/projecten/teamup.