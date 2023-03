Heilige Familieschool zamelt mooi bedrag in voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Eind mei schept provincie duidelijk­heid rond adviezen voor bedrijven­ter­rein De Mol

Oppositiepartij STiP vroeg op de gemeenteraad of er al meer nieuws is over de mogelijke komst van een bedrijventerrein op de wijk De Mol. De provincie onderzoekt of het in die zone, net als in ruim 10 andere zones in de ruime regio, haalbaar is om er bedrijven te huisvesten.