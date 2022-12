Handelaars verenigen zich tegen komst nieuwe supermarkt: “Vrees voor verkeersinfarct”

Als de supermarkt er komt, zouden feestzaal Valentino en twee woningen moeten wijken. Projectontwikkelaar Belipro diende in opdracht van een investeerder de aanvraag in, maar dat is niet naar de zin van een groep handelaars. “We vrezen voor een verkeersinfarct en roepen iedereen op om bezwaar tegen dit project in te dienen. Dat kan in onze winkels”, zegt Sylvie Vandermersch, die zelf een Spar-filiaal op de wijk open houdt. “De drukke Meensesteenweg zal nog drukker worden, als er gemiddeld 712 klanten per dag langs komen. Tel daarbij het dagelijks vrachtverkeer. Dit zet meteen ook de poort voor sluipverkeer in omliggende wijken en de parallelle Leenstraat open. In het dossier is sprake van honderd klanten en één levering per dag, wat volgens ons niet met de realiteit zal stroken.”