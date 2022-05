Gwendolyne lanceert met ‘Scheetje Planeetje’ ecologisch prentenboek: “Leefwereld van de bij aan kinderen tonen”

IzegemOm kinderen op een laagdrempelige manier meer over ecologie bij te brengen heeft Gwendolyne Schmetz (24) met ‘Scheetje Planeetje’ een prentenboek op hun maat geschreven. In het verhaal, rijkelijk geïllustreerd door Ellen Clé, leren ze wat bijen precies doen en hoe ze de natuur mee helpen in stand houden.

Gwendolyne is in het dagelijks leven copywriter en marketeer, maar heeft met Stronk ook een eigen krachtsportwebshop die zich focust op vegans. “Met het schrijven van dit boek combineer ik dus twee passies: het schrijven en duurzaamheid en ecologie ruimer uitdragen”, vertelt ze. “Ik kreeg het idee toen ik als animator bij de Izegemse speelpleinwerking een toneeltje in elkaar stak in het kader van de Ecoweek. Het figuurtje dat later Scheetje Planeetje zou gaan heten, ontstond daar. Ik had haar toen nog vrij clichématig omgedoopt tot Moeder Aarde, tot mijn goede vriend Andreas Vanhauwaert opmerkte dat dit niet bijster origineel was. Uit het niets opperde hij dat ze dan maar Scheetje Planeetje moest heten. Ik vond dat zo’n toffe naam dat ik besloot hem te behouden.”

Het nut van bijen

Enige tijd later was Gwendolyne aan het speelplein getuige van een mama die haar kind voor een bij wilde beschermen. “De bij lag op de grond, het meisje reageerde daar bang op en de moeder vond er niets beter op dan die bij dood te stampen en daarmee de ‘bedreiging’ weg te nemen. Ik was toen zo geschrokken dat ik besloot een verhaal te schrijven rond wat voor nuttige bijen allemaal voor ons en de wereld kunnen betekenen. Door het bevruchten van de bloemen staan ze niet alleen in voor het behoud van ons al fragiele ecosysteem, maar ze vormen ook helemaal geen gevaar. Hun belang aan kinderen uitleggen vond ik heel waardevol.”

Volledig scherm Het boek Scheetje Planeetje is een creatie van Gwendolyne Schmetz. © vdi

Gwendolyne zette zich aan het schrijven en daar is Scheetje Planeetje, met de subtitel ‘maakt het groen’ het resultaat van. “Het is niet alleen een verhaal met educatieve insteek, maar vooral ook met humor geworden”, vertelt ze. “Op die manier blijft de boodschap makkelijker hangen en ik grijp ook regelmatig naar rijm terug. Dankzij Joren Crombez, een jongen die nog in de kinderopvang zat die mijn mama runt is het verhaal ook sterker geworden. Ik zocht twee keer een oplossing voor een probleem in het boek en hij heeft daar met zijn kinderblik toen een oplossing voor gevonden. Als dank verraste ik hem met één van de eerste exemplaren.”

Gerecycleerd papier

Het boek buigt ook op zeer mooie illustraties van Ellen Clé. “Ooit had ik nog een webshop die ‘Imaginelle’ heette”, zegt Gwendolyne. “Toen ik zocht wat er met die website gebeurd was, merkte ik dat Ellen die link nu gebruikt om haar werk te promoten. Net toen ik een illustrator zocht, kwam ik bij haar terecht. Een mooier toeval kan er niet zijn. Het boek zelf is ook duurzaam in die zin dat het op gerecycleerd papier is gedrukt. Achteraan staat een QR-code die zal leiden naar de website waar je ook meer info over bijen en ecologie zal terugvinden. Of er nog meer boeken zullen volgen? Wie weet. Het kriebelt eerlijk gezegd om ook andere ecologische aspecten op kindermaat aan bod te laten komen.”

‘Scheetje Planeetje maakt het groen’ kost 23,95 euro en is vanaf 20 mei – niet toevallig Dag van de Bij - te koop via www.scheetjeplaneetje.be. Je kan het boek nu al bij conceptstore Allossa in de Marktstraat 20 in Izegem vinden en ook de lokale bib heeft al enkele exemplaren. Op 21 mei komt Gwendolyne er tijdens een voorleesmomentje om 10.15 uur haar boek aan kinderen voorlezen. Een dag later gebeurt dat om 14 uur in IzyCoffee in de Nieuwstraat 27. Meer data en locaties via deze link.