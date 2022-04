Günther slaagt in nieuwe stunt voor goede doel: “Tegen verwachtingen in volledige marathon gelopen”

“Mijn vrouw had de marathon op voorhand uitgekozen, ook omdat hij 500 hoogtemeters bevat en er dus nog een extra uitdaging aan was”, vertelt Günther. “Ik ben echter pas half januari kunnen beginnen trainen omdat ik lange tijd moest bekomen van een coronabesmetting. Daarom wist ik niet zeker of ik de marathon nu al moest lopen, maar ik heb me er toch aan gewaagd. Liep ik hem niet uit, dan ging het alsnog een goede training zijn om later een andere marathon te lopen.” Maar kijk, Günther slaagde er toch in om de 42 kilometer tot een goed eind te brengen. “De laatste acht kilometer puur op karakter, want mijn benen wilden niet meer mee”, zegt hij. “Gelukkig stonden mijn vrouw en kindjes langs de zijlijn te supporteren. Dankzij hun steun is het me gelukt. In de eerste kilometers merkte ik bovendien dat mijn horloge het had begeven, dus ik kon plots de tijd niet meer bijhouden. Niet ideaal en ook de wortels van bomen en grote stenen zorgden dat ik moest opletten waar ik liep, maar tegen al mijn verwachtingen in heb ik toch de eindmeet gehaald.”