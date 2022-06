Günther slaagt in derde stunt en zwemt tien kilometer voor goede doel

In januari kondigde hij aan in een jaar tijd twaalf opdrachten te willen voltooien. Hij laat zich daarbij sponsoren en de opbrengst gaat naar Het Ventiel, een vzw die zich inzet voor mensen met jongdementie. Een uur ‘planken’ en een marathon lopen lukten al, enkele pogingen om tien minuten aan de rekstok te hangen mislukten helaas. Zijn vierde opdracht was wél terug een succes.

Speciaal masker

“Mijn doel was tien kilometer te zwemmen in het openluchtbad van Izegem”, zegt Günther. “De verste afstand die ik voorheen ooit gezwommen had was 2,5 kilometer. Ook voor mij was het dus koffiedik kijken hoe deze uitdaging zou aflopen. Maar kijk, na vier uur, één minuut en 7 seconden slaagde ik in mijn doel. Dat ging niet zonder slag of stoot. Toen ik iets over de helft was, heb ik het op mentale kracht moeten doen. Het enige waar ik voor vreesde was verkrampen. Op een gegeven moment zwom ik puur op armkracht om mijn benen wat rust te gunnen. Ik had gelukkig een speciaal masker op waardoor ik mijn hoofd niet telkens recht moest houden. Ook dat heeft tot het succes van de opdracht geleid.”

Volledig scherm Het speciale masker van Günther. © rv

Grote sprong

Veel supporters waren er zondag niet aan het zwembad. “Een bewuste keuze, want bij mijn poging om aan de rekstok te hangen was er wel veel volk en toen speelden de zenuwen me parten”, zegt Günther. “Het is nog steeds de bedoeling die opdracht eens opnieuw te doen en te filmen, maar dan in alle luwte. In ieder geval ben ik blij dat al vier van de tot nu toe vijf opdrachten geslaagd zijn. Deze zomer zou ik graag willen bushcraften in de natuur en een sprong van de befaamde Star Most-brug in Bosnïe wagen.”

Een filmpje van zijn uitdaging in het zwembad kan je hier bekijken.

