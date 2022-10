Grote rookpluim blijkt afkomstig van iets te veel hout op vuurschaal

Koolskamp Bewoner (67) meters weggekata­pul­teerd nadat bestuurder in woning rijdt: “Had ze rechtop gezeten, was mijn vrouw wellicht dood geweest”

Een enorme klap was het vrijdagavond in de Lichterveldsestraat in Koolskamp. Een bestuurder verloor de controle over zijn Land Cruiser, waarna die zich in de woning van Eric Dhooghe (66) en Chris Van Der Biest (67) boorde. Chris lag te slapen in de zetel en werd meters verder in haar woonkamer gekatapulteerd. “We wisten amper wat er gebeurde”, vertelt Eric.

13:57