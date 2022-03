Grote Lenteschoonmaak lokt 270 vrijwilligers: “Vooral veel mondmaskers, maar ook nog werkende radio”

Vrijwilligers mochten zelf aangeven welk hoekje of straat ze in Izegem van zwerfvuil wilden verlossen en daar gingen ze gretig op in. “We zijn enorm tevreden met de opkomst”, zegt bevoegd schepen Caroline Maertens (N-VA). “Het opvallende is dat we minder zakken zwerfvuil bijeen hebben geraapt dan andere jaren, terwijl we wel over voldoende mensen beschikten. Dat geeft hoop dat het stilaan de goede kant uit gaat met zwerfvuil, al is sensibilisatie uiteraard nog nodig”, zegt ze. “We willen iedereen die mee heeft geholpen dan ook van harte bedanken.”