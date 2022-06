Grondenruil om trage verbinding op Bosmolens te realiseren

Izegem Broers voor rechter nadat ze tanden van man uitslaan tijdens caféruzie

Twee broers riskeren elk een celstraf omdat ze in december 2019 een man zwaar toetakelden in café Vlaams Huis in Izegem. Het slachtoffer, dat wilde tussenkomen in de ruzie, verloor zijn drie voortanden en draagt sindsdien een vals gebit.

31 mei