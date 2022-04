Groene Pluim 2022 gaat naar bewoners met een tegeltuintje

“Dit jaar willen we de bewoners met een tegeltuintje in de bloemetjes zetten”, zegt voorzitter Hannes Vanderstraeten. “We bellen bij hen aan om hen te bedanken met een lekker Izegems Schoentje , een gebakje van bakkerij Kris uit Emelgem. We beschikken echter niet over alle adressen. Wie graag nog een bedankje wil ontvangen, kan ons steeds contacteren op ons emailadres groenizegem@gmail.com”

De partij moest niet lang nadenken over zijn motivatie. “Tegeltuinen zijn altijd een goed idee”, klinkt het. “Ze brengen meer kleur en sfeer in je straat, verbeteren de luchtkwaliteit, isoleren en beschermen je gevel én bieden voedsel aan vogels en insecten. Met elke vierkante meter steen die je vandaag vervangt door groen, draag je een steentje bij aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.

Je kan als burger al een aantal jaar zo’n tegeltuintje aanvragen in Izegem, wat ondertussen 75 mensen hebben gedaan . “Het reglement is echter strikt”, hekelt raadslid Balder Clarys. “Zo is bijvoorbeeld de grote van de tegeltuin zeer beperkt, ook als het voetpad meer dan breed genoeg is. Daarom zal ik in de komende gemeenteraad een voorstel indienen om dit reglement wat te versoepelen. Zo kunnen mensen in de toekomst grotere tegeltuinen aanvragen.”