Groen zet vraagtekens bij subsidiesysteem voor lokale evenementen: “Sommigen geven amper inzage in hun boekhouding”

Maand rijverbod na spookrij­den op snelweg in Izegem: “Voelde me nochtans nog goed”

Een 60-jarige automobiliste liep vrijdag voor de politierechtbank in Kortrijk een maand rijverbod en een boete van 600 euro op. In Izegem reed ze via de uitrit de snelweg E403 op en ging ze aan het spookrijden. Ze bleek ook onder invloed.