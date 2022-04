Groen wil snelheidsbeperking in Becelaeres Hof en rond zwembad

“Omdat er in sommige straten niet aan beide zijden een voetpad zal zijn, lijkt het er stilaan meer op een woonerf”, zegt gemeenteraadslid Veerle Renier (Groen). “Dan lijkt het ons aangewezen om het snelheidsregime er te wijzigen van 50 naar bijvoorbeeld 30 kilometer per uur. We vinden dat dit ook van toepassing zou kunnen zijn op de omgeving van zwembad De Krekel, in delen van de Heilig-Hartstraat en Ommegangstraat. Er is weinig doorgang mogelijk, zeker niet als er veel wagens geparkeerd staan.” De stad belooft de snelheidsregimes er onder de loep te nemen. “Maar we gaan die oefening meteen maken voor heel wat straten en wijken in onze stad en nemen daarin de door u aangehaalde straten zeker mee in op”, belooft mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA).