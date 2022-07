Groen wil dat stad zwaksten met schoolcheque financieel duwtje in de rug geeft

“Concreet gaat dit over een financiële tussenkomst voor de kosten van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs”, zegt raadslid Balder Clarys. “De doelgroep zijn ouders van kinderen met recht op verhoogde tegemoetkoming, gezinnen met een schulden, … Kortom: de zwaksten in onze samenleving die we alle (onderwijs)kansen moeten geven. Steden zoals Kortrijk en Zwevegem hebben hiervoor de schoolcheques. Graag voeren we die ook in Izegem in.” Welzijnsschepen Ann Van Essche (CD&V) had reeds overleg met de brugfiguur onderwijs over het voorstel. “Maar zij ziet meer graten in kostenbegeleiding door leerkrachten en die kunnen dan ook onbetaalde facturen mee in de gaten houden”, klinkt het. “Het lijkt ons echter iets te veel om daarnaast speciaal nog eens schoolcheques toe te voegen”