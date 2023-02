Groen neemt uitblijven nieuwe evenementenhal op de korrel

De plannen liepen in 2021 een eerste keer vertraging op toen bleek dat er maar één offerte was binnen gekomen en die deed niet aan de vereisten van de stad. Ook het budget was eerst niet voldoende en werd opgehoogd tot 4,5 miljoen euro. Toen was er sprake van om het jeugdhuis een aanbouw bij de nieuwe hal te geven, maar dat plan werd uiteindelijk verlaten. Tot slot had de oppositie al van in het begin vragen bij de grootte van de hal, die kleiner zou zijn de huidige zaal ISO. Die verdwijnt onder de sloophamer om plaats te ruimen voor het nieuwe project.