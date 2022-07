Groen klaagt slechte voetpaden in centrum aan

“Kortrijksestraat in slechtste staat”

Groen nam de proef op de som en trok met een rollator, kinderwagen en rolstoel door de stad. “Enkele knelpunten die we zagen waren het zebrapad in de Heilig-Hartstraat, waarbij de verlaagde boordsteen enkele meters verder voor een garage ligt. In de Hovenierstraat vinden we dan weer een oversteek met verlaagde boordsteen die uitkomt op een elektriciteitskast”, aldus Hannes. “In de Nederweg is het voetpad weg na afbraakwerken en vind je gebroken en sterk hellende tegels. Op de Korenmarkt is het voetpad dan weer verlaagd waar de doorgang het smalst is. De Dirk Martenslaan concurreert dan weer met de Kortrijksestraat voor het slechtste voetpad in het centrum. Aan weerszijden is het onbegaanbaar en te smal.”