Groen Izegem bezorgd over mogelijke inplanting nieuw industrieterrein naast wijk De Mol

Er is nood aan 66 hectare extra bedrijventerreinen in onze ruime regio. Momenteel komen twaalf locaties in aanmerking. Op een infomarkt in kasteel Wallemote en via een brief werden inwoners van de nabijgelegen wijk De Mol op de hoogte gesteld dat ook een stuk grond van 13 hectare tussen de E403 en de wijk daarvoor in aanmerking komt. Dat is opgenomen in een startnota die de eerste stap is in de opmaak van een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Nog tot 1 juli kan iedereen daar opmerkingen over indienen.