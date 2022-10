Groen hekelt personeelstekort bij stad Izegem: “Werknemers worden er stiefmoederlijk behandeld”

“Met flexibiliteit en aandacht voor een goede werksfeer spring je als werkgever al lang niet meer uit het pak”, meent Groen-voorzitter Hannes Vanderstraeten. “Bij veel gemeenten moeten ambtenaren verantwoorden waarom je iets niet doet, in Izegem moet je je vooral heel hard verdedigen als je beleid wil ontwikkelen of een persoonlijk initiatief wil nemen. Dit is niet alleen nefast voor het personeel, maar ook voor de inwoners van Izegem. Het bestuur ziet niet in dat een falende inzet van personeel grotere gevaren inhoudt dan enkel dienstverlening. Het raakt de burgers in hun portefeuille en in hun kansen. Politici komen en gaan, maar personeel kan legislaturen overspannen en zo bergen verzetten.

“Dat dringt niet door bij het huidig stadsbestuur, dat het personeel stiefmoederlijk behandelt. Tijdens de eerste lockdown was Izegem een uitzondering in Vlaanderen doordat het al zijn niet-statutair medewerkers op non-actief zette. Terwijl de Izegemnaren zagen dat buurtgemeenten al hun personeel inzetten om hun burgers te ondersteunen, mochten vele gemotiveerde werknemers van Izegem thuis met hun vingers zitten draaien. Toen een jaar later het vaccinatiecentrum werd geopend, werd deze uitgebaat door eigen personeel, samen met vrijwilligers.

“Andere gemeenten besteedden deze taak uit, zij gaan er blijkbaar vanuit dat je in tijden van turbulentie best het personeel niet van hun kerntaak weghaalt. In Izegem moest het personeel de extra taken er maar bij pakken. Niet echt motiverend als personeelslid, maar zo kan er natuurlijk extra bespaard worden op dat personeel. In de loop van de jaren is de ontevredenheid steeds groter geworden. De beloofde tevredenheidsenquête wordt door het bestuur steeds uitgesteld. Zijn ze bang van de resultaten? “

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.