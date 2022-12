Giovanni verkoopt LEGO-kerstballen om ALS Liga te steunen: “Voortaan bij Allossa te koop”

IzegemRond deze tijd van het jaar prijken er al in heel wat huiskamers kerstbomen. Wie daar een leuk extraatje in wil hangen kan wederom rekenen op Giovanni Seynhaeve. De creatieveling gaat dit keer in zee met concept store Allossa in de Marktstraat om zelfgemaakte LEGO-kerstballen voor het goede doel te verkopen. De opbrengst gaat naar de ALS Liga.

Giovanni bewees de voorbije jaren dat hij fantastische bouwwerken in LEGO kan maken, van stadsmuseum Eperon d’Or tot een gigantisch sprookjeskasteel. Enkele jaren geleden was hij nog te zien in het gesmaakte VTM-programma LEGO Masters en met Bricks For Everyone biedt hij ook workshops met de bekende bouwblokjes aan. Drie jaar geleden breide hij daar voor het eerst ook een actie voor het goede doel aan. “Toen verkocht ik 236 zelfgemaakte LEGO-kerstballen ten voordele van de vzw Victor, het jaar er op maakte ik 198 mensen blij met zo’n kerstbal en kon ik het Kinderkankerfonds en de Stichting KiKa gelukkig maken met een geldbedrag. Nu zou ik graag de ALS Liga steunen en herhaal ik de actie, maar dan op een iets grotere schaal.”

Volledig scherm Giovanni Seynhaeve verkoopt terug LEGO-kerstballen voor het goede doel. © rv

In de winkel

Waar Giovanni de kerstballen in verschillende kleuren nog zelf verkocht, met de post op zond of thuis bracht, kiest hij dit keer voor een samenwerking met concept store Allossa in de Marktstraat in Izegem. “Op die manier hoop ik een groter publiek te kunnen aanspreken, waaronder ook toevallige passanten die komen snuisteren in de winkel”, vertelt Giovanni. “Ik leerde zaakvoerster Saartje Allosserie kennen bij de voorbereiding van een LEGO-etalagezoektocht van Unizo. Ik hou van het duurzame aspect in haar zaak. Uiteindelijk was het brouwer Jef Pirens die me er op wees dat ik mijn kerstballen daar zou kunnen verkopen.”

Een kerstbal van LEGO kost nog steeds 10 euro. “Van dat bedrag gaat er dit keer 5 in plaats van 3 euro naar het goede doel, omdat de postkosten niet langer in de bal inbegrepen zijn. Maar het staat mensen uiteraard vrij meer te geven. Alles wat daar bovenop komt gaat rechtstreeks naar de ALS Liga. Volgend jaar zou ik de actie willen doorgeven aan LEGO-club The Brickantiers. Zij beschikken over genoeg leden om deze campagne verder te blijven zetten.

Meer info en bestellen kan via www.allossa.be, ook via de webshop. Ter plekke winkelen kan bij Allossa in de Marktstraat 20.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.